Em 17 anos, 'cracolândia' percorre 18 ruas e volta ao mesmo lugar em SP

A gente convive com gritos, brigas e até tiros. Os traficantes avisam que é para eu tomar cuidado, dizem que estou falando demais. Uma noite, um homem me abordou no portão dizendo: 'Vi a senhora na TV'. Quando saio de casa, tenho que avisar no grupo de WhatsApp do prédio. Quando volto, os seguranças me esperam na esquina.

Rose Corrêa, vizinha da "cracolândia"

Ações de remoção da Guarda Civil viraram "despertador". "Infelizmente, preciso viver no meio disso, sem o direito de ir e vir", afirma Rose.

"Só atendo fora daqui, porque os clientes têm medo. A sensação é de abandono do poder público", diz o comerciante Renato Maillo de Freitas, 58.

As ações sociais que faziam a conexão com as famílias acabaram. Tirar o fluxo da 'cracolândia' da Princesa Isabel só porque ali era um cartão-postal foi tiro no pé. Antes, era mais fácil mapear os usuários. Agora, foi criada uma situação de descontrole.

Fabio de Souza Lima, há mais de 25 anos na região

Em um estacionamento próximo à rua dos Protestantes, resistiram apenas veículos de mensalistas. "A rua está dominada por usuários de drogas", diz o manobrista João Souza, 48.

Porta de estacionamento na rua dos Guaianases foi fechada após passagem da "cracolândia" Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

A "cracolândia" muda; o problema, não

O cenário de abandono não é realidade só nos locais de concentração de usuários de drogas. Ainda que o fluxo tenha saído da praça Princesa Isabel desde maio de 2022 após permanecer cinco anos por lá, o efeito devastador da passagem da "cracolândia" permanece.