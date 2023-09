Reservatório se rompe e água arrasta carros e destroços em Florianópolis

A Prefeitura de Florianópolis vai instaurar um inquérito para apurar as causas do rompimento, informou o prefeito da capital catarinense, Topázio Neto (PSD).

A Casan afirmou que "não haverá descontinuidade no abastecimento na região". A companhia diz que tem equipes na região, junto aos Bombeiros, PM e Defesa Civil, "para prestar assistência às familias e avaliar danos materiais", e que atua no cadastramento de moradores "para as devidas avaliações e indenizações".