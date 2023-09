Porto Alegre pode ter chuva de 1 mês nesta semana; veja previsão para o RS

A média histórica para o mês é de aproximadamente 148 mm, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ao longo de 30 anos, de 1991 a 2020.

De 1º a 11 de setembro, quase 154 mm de chuva já caíram em Porto Alegre.

Em todo o estado, 47 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas após a passagem de ciclones. As cidades mais atingidas são Muçum, com 16 mortes confirmadas, e Roca Sales, com 11.

Veja a previsão do tempo no estado

A previsão para esta terça é de temporais isolados na maior parte do estado, exceto pelo Norte, Serra e extremo Sul.

Há risco de descargas elétricas, chuva de granizo e ventos de até 70 km/h.