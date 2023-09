Chapecó proíbe consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas entre 2h e 7h

O prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), sancionou uma lei aprovada pela Câmara Municipal que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas da cidade entre 2h e 7h.

O que aconteceu

'Assim como as pessoas têm o direito de beber, também têm o direito de descansar para o trabalho no dia seguinte', disse o prefeito. A lei foi sancionada nesta sexta-feira (15). "Tomamos essa medida com o apoio dos vereadores, a pedido da sociedade", acrescentou.