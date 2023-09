O que é equinócio de primavera? Entenda quando acontece o fenômeno

A Terra possui quatro estações no ano que são determinadas pelo seu movimento e inclinação em relação ao Sol. Durante a translação do planeta, a incidência da luz solar varia nos dois hemisférios, por isso é verão no norte quando é inverno no sul.

A duração dos dias e noites também é afetada pela época e localização geográfica. Durante o equinócio, que pode ocorrer tanto na primavera quanto no outono, a luz solar incide diretamente na Linha do Equador, proporcionando a mesma duração de dia e noite e o nascer do Sol no ponto cardeal leste.

Após o equinócio de primavera, o Sol se desloca para o hemisfério Sul, trazendo dias mais longos e temperaturas mais quentes, enquanto o oposto ocorre no hemisfério Norte com o início do outono e dias mais curtos e frios.