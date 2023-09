Esposa de empresário encontrado morto após desaparecer é presa em SC

A prisão temporária da esposa dele foi requisitada pela Delegacia de Homicídios da capital. A suspeita foi enviada ao sistema prisional e pode inicialmente ficar detida por 30 dias — se a prisão não for convertida em preventiva, que não tem prazo definido.

O UOL procurou o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em busca de informações sobre a defesa da suspeita, mas ainda não obteve resposta .

Relembre o caso

O desaparecimento de Gustavo Alberto Sagaz foi registrado pela família em 28 de janeiro, após o homem deixar Florianópolis com destino a Rio do Sul (SC) com uma quantia de dinheiro para comprar uma peça de caminhão e não dar mais notícias à família.

Na tarde do dia 29, o corpo dele foi encontrado com marcas de violência na Praia do Moçambique, também em Florianópolis, informou a Polícia Militar.

Gustavo era dono de uma empresa de terraplenagem que operava na capital catarinense. Ele deixou dois filhos.