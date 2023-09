Adolescente é suspeito de liderar grupo que hackeou logins da polícia

O suspeito de liderar o grupo tem 14 anos. Disse, em depoimento à polícia, que criou um programa de computador que permite acesso a qualquer site privado ou público.

Dessa forma, o grupo conseguiu acesso a logins e senhas da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Federal, do Exército, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo.

Os envolvidos se conheceram em comunidades de jogos no Discord, um aplicativo de mensagens popular entre os jovens, de acordo com a investigação.

O adolescente de 14 anos declarou que acessava os sistemas por "curiosidade", relatou o delegado à frente do caso, Adriano Pitoscia, em entrevista ao Fantástico.

Já os demais investigados vendiam o acesso aos logins e senhas hackeados. "Os outros investigados acessavam ou compartilhavam logins e senhas para fins financeiros, pelo preço de R$ 200 até R$ 1.000", falou o delegado.

Em nota ao Fantástico, o Discord disse que adota uma abordagem de tolerância zero com atividades ilegais. Afirmou ainda que, quanto toma conhecimento desse tipo de conduta, remove o conteúdo, proíbe usuários e colabora com as autoridades.