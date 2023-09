Homem morre após ter o carro 'esmagado' por trem em AL; veja o vídeo

O automóvel foi atingido e arrastado em uma área próxima à estação ferroviária, que fica no centro da cidade. No momento do acidente, José Cícero avançava sobre a linha férrea. A população precisou ajudar a levantar o carro para retirar o homem, que ficou sob o veículo, até a chegada do socorro.

Um primo da vítima disse em entrevista à TV Pajuçara, afiliada da Record, que José Cícero estava indo para o trabalho. "Ele estava perto do horário para ir ao serviço, ele trabalha como operador, sempre sai cedo para trabalhar. Ele ia pegar o irmão, para os dois irem juntos ao serviço", contou.

Em nota, a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) informou que a linha férrea onde o acidente ocorreu já voltou a funcionar.