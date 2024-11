Governo Lula suspende Operação Carro-Pipa e deixa 1,2 milhão sem água no NE

"A paralisação da Operação Carro-Pipa envolve os estados do Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Sem mais no momento", diz o texto.

Pessoas que eram atendidas pela operação em novembro:

Alagoas - 134.599 (31 municípios)

- 134.599 (31 municípios) Bahia - 339.529 (55 municípios)

339.529 (55 municípios) Paraíba - 139.399 (90 municípios)

139.399 (90 municípios) Pernambuco - 508.443 (93 municípios)

508.443 (93 municípios) Piauí - 52.372 (18 municípios)

52.372 (18 municípios) Rio Grande do Norte - 72.094 (57 municípios)

Ao todo, a operação está apta a fornecer água a 1,4 milhão de pessoas no mês de novembro em todo o Nordeste (o número de beneficiários muda conforme os meses) em 379 municípios de oito estados (apenas o Maranhão, do Nordeste, não está na lista, por não fazer parte do semiárido). As operações em Sergipe e no Ceará não serão paralisadas. Os dados foram colhidos do site oficial da operação.

Comunicado na sexta

O comunicado da falta de verba foi repassado por comandos regionais do Exército aos operadores dos caminhões, os chamados pipeiros, que pararam a entrega de água nesta segunda-feira (25).