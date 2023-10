Jovem é preso por fazer armadilha com fio para ferir motociclistas; veja

Siga UOL Notícias no

A Polícia Civil de Goiás prendeu um jovem de 21 anos por fazer armadilhas com fio para ferir motociclistas que passavam por uma rua do município de Porangatu (GO).

O que aconteceu

A prisão aconteceu na quinta-feira (28) após a polícia ter acesso às imagens de câmera de segurança que mostram a ação do suspeito. Segundo a polícia, não havia motivação para o crime. "Pura maldade", disse O delegado responsável pelo caso, Luciano Santos.