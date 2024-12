Chuvas intensas e ventos: alerta de 'perigo' inclui capital e todas as cidades do litoral de SP

A previsão indica precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

Com isso, há possibilidade de temporais com raios e rajadas de vento. Os riscos associados incluem cortes de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

"No litoral paulista, a chuva seguirá persistente, especialmente na Baixada Santista. Também são esperadas precipitações no norte e nordeste do estado, com intensidade variando de fraca a moderada. Durante a madrugada de sexta-feira, 27, as chuvas continuarão em quase todas as regionais, exceto nas áreas que fazem divisa com o Paraná. De forma geral, a intensidade será fraca a moderada, mas os acumulados podem ser significativos, principalmente na Baixada Santista, Região Metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Vale do Paraíba e Campinas", informa o último comunicado da Defesa Civil, divulgado às 21h de hoje.

Além das áreas mencionadas, todas as cidades do Vale do Paraíba estão classificadas em algum nível de risco, seja no grau amarelo, com chuvas previstas entre 20 e 30 milímetros por hora e ventos de 40 a 60 km/h, ou no grau laranja. Há também alertas para as cidades de Bauru, Pedreira e Amparo - nestes municípios, a Defesa Civil de São Paulo afirma haver grandes riscos de deslizamentos, merecendo especial atenção.

Gabinete de Crise

O Governo de São Paulo estabeleceu, na manhã desta quinta-feira, 26, um gabinete de crise presencial para monitorar as chuvas no estado. Com a chegada de uma frente fria, os acumulados de precipitação podem variar significativamente nas próximas horas, especialmente nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba e Bauru.