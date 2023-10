Homem que estuprou e matou aluna da UFPI é condenado a 18 anos de prisão

Um laudo do Instituto de Medicina Legal do Piauí apontou indícios de violência sexual contra Janaína e que a causa da morte foi um "trauma raquimedular [lesão na medula] por ação contundente". A lesão pode ter sido causada por pancada, que teria torcido ou traumatizado a coluna vertebral, conforme a médica legista. Na época, uma das ações apuradas foi as mãos do criminoso no pescoço da vítima "com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta".

O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Francisco Baretta, afirmou que houve estupro e provas analisadas pela polícia apontaram que Janaína foi violentada também depois de morta.

Quando foi preso, Thiago disse à polícia que a relação dos dois foi consensual.

Em depoimento à Polícia Civil à época do crime, o homem, agora condenado, afirmou que conhecia a vítima e que eles teriam "ficado" em outras ocasiões. Na calourada da UFPI, ainda de acordo com o depoimento do estudante, ele teria convidado a jovem para ir a um corredor e, em seguida, teriam ido a uma das salas de aula onde "praticaram sexo consensual e que, após a prática sexual, a vítima teria ficado desacordada".

Thiago alegou que permaneceu ao lado da vítima durante a madrugada e solicitou socorro à segurança da universidade pela manhã. A vítima foi conduzida ao Hospital da Primavera por seguranças da universidade, mas foi constatada a morte.