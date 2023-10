Morte de médicos passa mensagem a turistas: 'Não vá ao Rio', diz Sakamoto

Sakamoto ainda comentou o fato de o local do crime já ter sido reaberto nesta quinta-feira, inclusive sendo frequentado por algumas pessoas.

O Rio de Janeiro não tem como fugir da repercussão, seja porque eram médicos, por execução politica ou pelo engano. Convenhamos, infelizmente, o RJ só confirma com isso um status que ele é um local que a vida vale muito pouco.

Não basta repressão; segurança no Rio precisa de inteligência, diz Ivan Valente

O deputado federal Ivan Valente (PSO-SP) afirmou em entrevista ao UOL News que para resolver o problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro e no Brasil não basta a repressão, mas é necessário também fazer um plano de inteligência com a polícia.