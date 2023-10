RS: Homem pula muro e foge da prisão em carro, mas é capturado logo depois

As autoridades foram acionadas imediatamente, pois as câmeras do circuito de segurança da prisão flagraram o momento. Um carro com agentes do Centro de Ação e Controle da Secretaria Municipal de Segurança seguiu o veículo em fuga.

O motorista e o preso fugitivo ainda tentaram se dirigir à rodovia BR-116, disse a Prefeitura de Novo Hamburgo em nota, mas eles foram interceptados em uma esquina.

A Guarda Civil Metropolitana ajudou na captura, e ambos foram levados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, da Polícia Civil.

O UOL questionou por qual crime o preso fugitivo cumpria pena no Instituto, bem como quais as consequências penais após a fuga, e aguarda resposta. Se houver retorno, a reportagem será atualizada.