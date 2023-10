Mulher de 37 anos morre após levar choque em máquina de lavar roupa em AL

Uma mulher de 37 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto usava a máquina de lavar roupa na zona rural de São Brás, no interior de Alagoas. O incidente ocorreu na última quarta-feira (11).

O que aconteceu

Amaila Werlick estava sozinha dentro de casa no momento em que foi eletrocutada. Na ocasião, o chão estava molhado quando a mulher, com os pés descalços, foi manusear a máquina e sofreu uma descarga elétrica. As informações são da Polícia Civil de Alagoas.