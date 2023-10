Menina de 6 anos grava próprio estupro; suspeito é preso e solto em seguida

Um homem foi preso e solto em seguida após ser gravado cometendo um estupro contra a própria sobrinha, de seis anos, no Ceará.

O que aconteceu?

O caso foi registrado no município de Amontada e a gravação foi feita pela própria vítima, que compartilhou o vídeo no WhatsApp do suspeito, segundo informações da TV Globo.