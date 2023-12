'Brennand' EP3: a influência da família milionária que deserdou Thiago

VINHETA: Eu sou Mateus Araújo. E esse é Brennand, um podcast do UOL Prime. A agressão pública do empresário Thiago Brennand a uma mulher numa academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. E, nesse terceiro episódio, a gente vai ver como os sobrenomes ajudaram, de alguma maneira, a manter a sua impunidade.

THIAGO BRENNAND: Eu vou lhe dizer só uma coisa: as biografias são diferentes. A minha, da sua e do seu pessoal.

VINHETA: Episódio Três. A tal biografia.

MATEUS ARAÚJO: Voltamos ao dia 1º de setembro de 2021, na casa de Thiago, em Porto Feliz. Depois de ter flagrado o telefonema entre K. e o irmão dela, que morava no Recife, Thiago e a mulher foram juntos buscar, no ambulatório do condomínio, uma das empregadas dele. Segundo K., essa empregada tinha passado mal após todo o episódio em que ela foi obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Thiago. Na volta pra casa, diz K., o modus operandi do abuso voltou a acontecer.

K.: Voltamos pra casa, a [silenciado] e a outra empregada, acho que foram dormir, e eu fui pro quarto com ele, no quarto com ele, fui obrigada a fazer o ato forçado novamente. Exatamente a mesma coisa, relação anal obrigada, exatamente no mesmo lugar. Eu não aguentava de tanta dor que eu sentia. Nem andar direito eu tava andando mais, de tanta dor.

MATEUS ARAÚJO: Sexo anal forçado, tapas, ameaças e tudo filmado sem que a vítima soubesse. O mesmo roteiro que se repete nas denúncias de outras mulheres. A manhã seguinte, no entanto, foi diferente. Eles foram acordados de supetão pela empregada.