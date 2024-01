'Brennand' EP5: a relação de amor e brigas entre Thiago e o filho

TRECHO DE REPORTAGEM DE TV: Repare nessa mulher de preto que está treinando sozinha. O exercício vai ser interrompido por esse homem, que acaba de chegar ao local. Ao ver a modelo, ele para e parece se incomodar. O homem vai até uma funcionária e reclama que a mulher está atrapalhando a passagem. Poucos minutos depois, o homem retorna e começa a discutir. A mulher não abaixa a cabeça, diz que não vai sair do local. A briga evoluiu.

TRECHO DE REPORTAGEM DE TV: Ah lá, ele cospe primeiro no rosto dessa moça e continua com as agressões covardes. As pessoas inclusive tentam interceder, tentam separar, mas ainda são ameaçadas também. Me parece que tem um aí que é filho dele. Ah lá e vem outra moça tentar separar essa covardia. Ó o tamanho do cara, ó o tamanho do cara.

MATEUS ARAÚJO: A situação toda aconteceu na noite do dia 3 de agosto de 2022, no Shopping Iguatemi, que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Nas imagens das câmeras de segurança do lugar, dá pra ver que L. chega perto da confusão, observa, mas logo perde o interesse pelo que está acontecendo.

Ele volta pra máquina de supino, termina uma série de exercícios e depois vai embora, como se o que tivesse acontecido ali fosse algo corriqueiro. Assim como era o envio de áudios agressivos a um primo com câncer: Thiago fazia isso, como você já ouviu, e L. também.



L.: Jason, rapaz, cê tá tão calado. Tu tá morrendo é? Aqui é o [silenciado], mais conhecido como "desertor". Ô, Jason, tu tá namorando uma necrófila, é? Que eu tô vendo aí na tua foto de perfil.



No dia 28, o vídeo da agressão foi ao ar pela primeira vez, numa reportagem do "Fantástico".

Thiago e mais gente já sabiam que o vídeo seria exibido. É o que disse uma mulher que vamos chamar de H. À época, ela namorava com o filho de Brennand.