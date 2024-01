Jovem morto em BMW superou depressão e queria mudar de vida em SC, diz tio

A suspeita é de que uma customização no veículo tenha interrompido os planos de quatro jovens. A Polícia Civil informou que uma modificação no escapamento resultou na entrada de monóxido de carbono no interior do carro e causou a intoxicação.

A morte aconteceu num momento em que Gustavo tinha certeza da chegada de dias melhores, contou o tio. O rapaz começou 2023 em depressão e se encheu de otimismo ao superar a situação, revela Bruno.

Florianópolis foi a cidade escolhida como ponto de partida de sua nova trajetória. O rapaz mudou pouco antes do Natal e iniciaria uma carreira trabalhando com redes sociais.

Gustavo saiu de Paracatu (MG) para morar com três amigos de infância e que lhe inspiravam total confiança. O tio diz que o trio, que também estava na BMW, foi crucial para a superação da depressão.

Quatro jovens foram encontrados mortos dentro de BMW estacionada na rodoviária de Balneário Camboriú Imagem: Divulgação/Polícia Militar de SC

A mudança para Florianópolis não alarmou a família. Bruno explica que os parentes confiavam nestas amizades, na intenção de todos em progredir profissionalmente e, principalmente, nos valores repassados a Gustavo.