Quanto tempo os ganhadores têm e como sacar prêmio da Mega da Virada?

Os ganhadores da Mega da Virada têm o prazo de 90 dias para resgatar o prêmio e devem fazer o saque nas agências da Caixa. Até esta terça (2), somente ganhadores de duas cidades se apresentaram para retirar o prêmio de R$ 117.778.204,25: Ipira (SC) e Salvador.

O que diz a Caixa?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.