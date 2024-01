Prêmio da Mega da Virada não foi sacado por ganhadores em três cidades

O prêmio renderia R$ 51.515,01 de ontem para hoje se aplicado no CDI. Os valores foram retirados da Calculadora do Cidadão do Banco Central e se aplicam aos rendimentos relativos à fatia de cada aposta premiada: R$ 117.788.204,25.

Em um mês, o rendimento seria milionário: R$ 1.053.555.24, conforme a Calculadora do Cidadão.

A CEF (Caixa Econômica Federal) ressalta que esse panorama de quem já sacou o prêmio se refere até o fim da terça-feira (2). O quadro será atualizado hoje depois do fechamento das agências.

Quatro das cinco apostas vencedoras foram apostas simples com seis dezenas. Os jogos feitos em Ferraz de Vasconcelos (SP), Bom Despacho (MG), Redenção (PA) e Ipira (SC) .

A situação de cada ganhador

A Caixa informou o status das retiradas do prêmio da Mega da Virada: