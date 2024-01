'Não é como afogar na praia': por que é difícil sobreviver a queda de navio

Só 1 em 4 sobrevive, diz associação

Mais de uma queda por mês. Dados da Associação Internacional de Empresas de Cruzeiros (Clia, na sigla em inglês), mostram que 26 pessoas, em média, caem no mar a partir de navios de cruzeiro a cada ano. Entre 2009 e 2019, aconteceram 212 casos. Em 2022, foram 16. Na média, registram-se mais de um caso por mês.

Só 1 em 4 vítimas de queda sobrevive. Em 2019, dos 29 passageiros de cruzeiros marítimos que caíram no mar com o navio em movimento, apenas nove foram resgatados com vida. Dos demais, nem os corpos foram encontrados. Dos 212 casos registrados entre 2009 e 2019, só 48 sobreviveram.

Empresas seguem protocolos internacionais, criados pela Organização Marítima Internacional, para casos de queda de pessoas no mar. O conjunto de regras é chamado de MOB (Man Overboard, 'Homem ao Mar' na tradução) e é acionado assim que é identificada uma queda.

Como busca é feita? A ativação do alarme MOB implica na imediata interrupção da marcha do navio, no lançamento de boias sinalizadoras e salva-vidas na água, na comunicação do fato às autoridades marítimas, e na liberação de barcos salva-vidas — que ficarão dando voltas na região, a procura da vítima no mar.

Relembre o caso

Queda no litoral paulista. O passageiro caiu no mar por volta da 0h30 do dia 30 de dezembro. A queda ocorreu a cerca de 40 quilômetros da faixa de terra mais próxima, a Ilha de Alcatrazes. Ele teria caído do 15° andar do navio MSC Preziosa, segundo relatos de passageiros. Segundo a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, o homem "saltou intencionalmente no mar". O cruzeiro saiu do Porto de Santos para acompanhar a virada do ano no Rio de Janeiro.