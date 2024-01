Mais um prédio é evacuado após asfalto de rua ceder em Goiânia

Caso seja constatado risco de desabamento, os dois prédios serão interditados formalmente. O órgão não informou o que seria feito nesse caso. Não existe um prazo específico para que o laudo técnico seja divulgado.

O asfalto cedeu por volta das 2h40 de hoje, a poucos metros da entrada do edifício em obra. O caso foi registrado na Rua 1128, no Setor Marista. O buraco se abriu diante de um canteiro de obras ao lado do primeiro prédio evacuado, informou o Corpo de Bombeiros. Não há registro de feridos.

Em nota, a construtora Opus, responsável pela obra, afirmou que está "investigando o incidente" e que, no primeiro momento, a prioridade da empresa foi visitar todas as construções vizinhas. Afirmou ainda que não foram identificados riscos para os moradores e que as famílias retiradas dos prédios evacuados foram acomodadas em hotéis.

Representantes do Crea-GO (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás) também estiveram no local e, segundo nota, a entidade orientou a construtora "a promover ações mitigadoras emergenciais, contratar relatório diagnóstico que elucide a causa e outros fatos que possam ter contribuído para o evento, além de nova inspeção de vizinhança, a fim de proteger o entorno, propriedades limítrofes e vidas".

*Com Estadão Conteúdo