RS e SC estão sob alerta para chuva, granizo e ventos de mais de 90 km/h

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta para áreas de instabilidade que vão se deslocar sobre todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, provocando temporais com raios, granizo e fortes rajadas de vento nos próximos dois dias.

O que vai acontecer

Área de baixa pressão aumenta o fluxo de ar úmido e quente vindo do norte. Essa configuração vai potencializar as áreas de instabilidade entre Argentina e Uruguai que, posteriormente, avançarão sobre parte da região Sul do Brasil, segundo o Inmet. O alerta é válido para amanhã e quarta-feira (17).

Há previsão de temporais com raios, granizo e vendavais. O Inmet alerta para rajadas de vento acima de 90 km/h em quase todo o Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina. Já a Metsul Meteorologia prevê rajadas de mais de 100 km/h.