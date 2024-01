BH: Prefeito diz que temporal é 'novo normal' e culpa lixo por alagamentos

As regiões Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova foram as que tiveram maiores prejuízos. "Se a chuva tivesse sido em outros anos, certamente o desastre seria maior. Hoje, toda a prefeitura está mobilizada para limpar a cidade. Nessas três regionais mais afetadas, a Defesa Civil está instalando pontos de comando para atender a população", garantiu.

O prefeito pediu à população que colabore com a limpeza da cidade para evitar alagamentos. "As pessoas deixaram lixo na rua antes da chuva. Nós precisamos muito que a população não descarte lixo em lugar irregular. Isso entope as bocas de lobo, e provoca alagamento", afirmou.

Tivemos alagamentos em algumas ruas, mas não tivemos nenhuma vítima. Isso é muito importante. As obras que a prefeitura já fez em combate à enchente, todas elas responderam adequadamente. Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte

Volume de chuva e previsão

O maior volume foi registrado na região Oeste da capital mineira. Entre 19h e 22h de terça-feira (23), a regional registrou 86,6 milímetros de chuva - 26,2% do esperado para janeiro, segundo dados da Defesa Civil.

A Pampulha ficou em segundo lugar, com 76,6 mm - o equivalente a 23,1% do previsto para o mês. A região Centro-Sul foi a terceira com maior volume de água, com 68 mm (20,6%).