Funcionário de escola é preso por suspeita de abuso sexual em Fortaleza

Um funcionário de uma escola foi preso na segunda-feira (22), em Fortaleza, por suspeita de abuso sexual contra um aluno.

O que aconteceu

O homem, de 45 anos, foi preso em flagrante em uma escola municipal do bairro Cais do Porto.

Ele é investigado por estupro de vulnerável e teria cometido o crime contra um adolescente de 13 anos nas dependências da escola. As informações são da SSPDS/CE (Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará).