Estrangeiras denunciam estupro e cárcere privado em casa noturna de SC

A polícia apreendeu um celular e informou que imagens do circuito interno das câmeras de segurança serão analisadas. No local, também foi encontrada uma pequena quantidade de entorpecente.

O responsável pelo local foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal e liberado em seguida.

A polícia instaurou um inquérito para investigar o caso. As vítimas foram ouvidas na Delegacia de Bombinhas.

Elas disseram que trabalharam no local por duas semanas. O delegado à frente do caso, no entanto, afirmou que as declarações ainda não foram comprovadas. A polícia esclareceu que, por enquanto, não há suspeita de tráfico de pessoas. As vítimas não estão em programa de proteção.