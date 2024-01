Prédio histórico desmorona no centro de Salvador; veja momento

Áreas remanescentes serão demolidas. A Defesa Civil consultou o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), que tem partes do local tombado. Até o fim da demolição, a via será interditada.

Não houve feridos, e a área já estava isolada desde o dia anterior. A Defesa Civil de Salvador havia feito uma vistoria no imóvel na quarta-feira (24) e, com as condições do prédio, determinou a interdição da área.

Recomendação de evacuação ocorreu em 2020. O restaurante Colon deixou de atender no local em novembro de 2021, após 107 anos de funcionamento. "O responsável pelo estabelecimento foi notificado a suspender as atividades comerciais até que o risco fosse sanado, com a realização de serviços de recuperação e reforço estrutural das partes instáveis", diz a nota da prefeitura.