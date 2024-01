Trabalhadores ficam feridos após explosão em tanque de refinaria em PE

Os outros três feridos foram encaminhados para hospitais no Recife. Um deles já recebeu alta. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos demais funcionários. A refinaria fica localizada no complexo de Suape, no município de Ipojuca.

A Petrobras afirma que o acidente ocorreu durante a manutenção do tanque. Segundo a companhia, a explosão foi ocasionada por um fagulhamento seguido de chama, rapidamente controlada.

As equipes internas da refinaria foram acionadas e atuaram para controle do acidente. "Quatro trabalhadores feridos foram prontamente atendidos na unidade e encaminhados para avaliação médica externa", esclareceu a Petrobras.

Causas serão investigadas. Empresa informou que as unidades de produção da refinaria operam normalmente, sem outros impactos.