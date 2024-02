Paes critica Light por apagão na Ilha do Governador: 'Diálogo tem limite'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, voltou a criticar a operação da concessionária de energia Light na tarde desta quinta-feira (1º). A empresa optou por não comentar a postagem.

O que aconteceu

O prefeito diz que vai à Justiça contra a empresa. Ele determinou que a Procuradoria Geral do Município entre na Justiça para garantir o fornecimento de energia na cidade. Paes se mostrou indignado com a recorrente falta de luz na região: "Hoje mais uma vez a Ilha do Governador sofre com um apagão completo! Até diálogo tem limite", escreveu no X.

A Light informou que parte do serviço já foi restabelecido e apura as causas do apagão. Equipes trabalham para normalizar o fornecimento de energia o mais rápido possível e serviços essenciais foram mantidos por geradores, segundo a concessionária. O UOL questionou há quantos dias a Ilha do Governador está sem energia elétrica, mas não houve resposta da companhia até o momento.