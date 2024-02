Clima extremo: como 'domo de calor' na Argentina vai atingir o Brasil?

O Rio Grande do Sul deve sentir a temperatura aumentar nos próximos dias. Segundo a MetSul, a mudança acontecerá na metade oeste estado, devido a um "domo de calor extremo" vindo da Argentina.

O que aconteceu:

Bolha de calor trará longa sequência de dias quentes no Centro e no Norte da Argentina. De acordo com a previsão da MetSul, o aumento das temperaturas também poderá ser sentido no Uruguai e em parte do Brasil, especificamente no Rio Grande do Sul.

Mesmo com a previsão, não são esperadas temperaturas extremas em território brasileiro. Ainda segundo o instituto de meteorologia, várias cidades da metade Oeste do Rio Grande do Sul devem ter máximas de 36ºC a 39ºC pelo menos até a metade da próxima semana. A região da fronteira Oeste do estado deve ter marcas próximas dos 40ºC.