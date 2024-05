Pai sobe no telhado com filha de 8 dias na mochila: 'Minha vida nas mãos'

No imóvel, ficaram nove pessoas a espera do resgate. "Fomos dormir, até então a água tinha começado a entrar em casa e estava logo acima da canela. Quando acordamos, a água já estava dando em cima do peito."

A pequena Lara, que não tem nem um mês Imagem: Arquivo Pessoal

Foi quando a preocupação aumentou e eles foram para a casa de um vizinho. "É uma casa grande, ainda em construção, mas com paredes e teto, mais estruturada. Ficamos ali, a água estava muito alta e não tinha como sair." Foram duas noites no local.

"Já estávamos sem alimento, sem água, as crianças com fome. Nós com medo de acontecer alguma coisa com elas, se machucarem ou adoecerem", contou Patrick.

Na noite antes de sermos resgatados, um avião e um helicóptero sobrevoaram o local e nós começamos a sinalizar: primeiro com o telefone, depois com uma fogueira em cima do telhado. Eles ficaram um tempo e foram embora, achei que voltariam para nos salvar no outro dia. Patrick dos Santos

No dia seguinte, ao acordar, Patrick passou por cima dos telhados e conseguiu pular o muro para outra casa, onde encontrou outras pessoas ilhadas. Lá, ele foi informado que chegaria o resgate em jet-ski. Quando o veículo chegou, não tinha espaço para passar até sua casa. Ele resolveu falar com pescadores locais.