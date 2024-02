Motociclista atropela suspeito em tentativa de assalto em Santo André (SP)

Um motociclista atropelou um homem armado durante uma suposta tentativa de assalto no domingo (11) em Santo André, no ABC Paulista.

O que aconteceu

As imagens foram capturadas por uma câmera que estava no capacete do motociclista. No vídeo, é possível ver o momento em que o suspeito aparece armado, na frente da moto, anunciando o assalto. O caso teria ocorrido no acesso ao viaduto Luís Meira, em Santo André.

No registro, o suposto assaltante aparece na rua e o motociclista não desacelera, colidindo com o homem. Na sequência, a moto segue o trajeto.