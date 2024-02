Onça que queimou patas em incêndio em 2020 ataca jacaré no Pantanal; vídeo

A onça Ousado, que ficou famosa após queimar as patas em um incêndio ocorrido no Pantanal, em 2020, foi gravada enquanto pulava para atacar um jacaré, no Pantanal brasileiro.

O que aconteceu

Em vídeo, a onça pula contra jacaré para atacá-lo. A gravação, realizada por uma turista, mostra uma onça se aproximando de um jacaré e pulando nele para atacá-lo. Os animais submergem e somem da filmagem por um momento, mas retornam pouco depois.