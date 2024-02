Alemão é preso no RJ por produzir pornografia infantil e vender para Europa

Os policiais chegaram ao suspeito após a prisão de um outro homem por pedofilia. A outra pessoa foi detida em janeiro deste ano, na mesma região.

O alemão está no Brasil desde 2000 e tem visto de trabalho para permanecer no país, segundo a Polícia Civil. O homem foi preso em flagrante pelo crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

As investigações seguem para apurar outros crimes praticados por ele, como estupro de vulnerável e comercialização de pornografia.