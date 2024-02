Vídeo: Homens armados invadem academia e assaltam alunos em Fortaleza

Três homens armados invadiram uma academia e assaltaram o estabelecimento e os alunos na noite de ontem em Fortaleza (CE). O momento foi flagrado pelas câmeras de segurança.

O que aconteceu

Os suspeitos entraram no estabelecimento, pularam a catraca e abordaram os alunos no bairro Pici. Algumas pessoas rapidamente levantaram as mãos e se renderam.