Mulher é presa suspeita de matar marido envenenado para receber pensão

Uma mulher de 53 anos foi presa por suspeita de envenenar o marido, de 66 anos, para que pudesse receber pensão no lugar dele, no Espírito Santo. O caso ocorreu no dia 19, mas as informações foram repassadas em entrevista coletiva nesta terça-feira (27).

O que aconteceu

Mulher usou veneno para matar marido e fugiu. Segundo a Polícia Civil do ES, a suspeita usou veneno de rato para matar o marido e tentou fugir de ônibus para Minas Gerais, mas foi encontrada e presa em flagrante. A prisão já foi convertida em preventiva. Ela negou as acusações à policia.