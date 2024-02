Grupo é expulso de cinema por uso de drogas durante filme sobre Bob Marley

Um grupo de jovens foi expulso de uma sala de cinema no Grande Recife após denúncias de que estariam usando substâncias ilícitas durante a exibição do filme biográfico do músico Bob Marley.

O que aconteceu

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o grupo sendo retirado do local. O caso ocorreu em uma sessão no shopping Guararapes, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na segunda-feira (26).

As imagens mostram parte dos jovens sendo expulsos por policiais militares. Eles receberam tapas e chutes.