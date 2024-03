Polícia prende suspeitos de matar homem em posto de gasolina de Olinda

Criminoso fantasiado de papangu fingiu ser cliente

O assassinato do comerciante foi registrado pela câmera de segurança da loja. Rafael Gonçalves Elhimas foi morto no dia 11 de fevereiro por disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro do Varadouro.

Um criminoso fantasiado de papangu atirou contra o comerciante.

Suspeito fingiu ser um cliente. Imagens mostram que ele segura uma garrafa de água e dá passagem para um homem, que olha produtos nos fundos da loja.

O homem de 34 anos morreu no local. Uma mulher presencia os disparos e corre para ajudar o homem baleado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado como homicídio e é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios.