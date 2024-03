Homem com 31 passagens pela polícia é preso por estupro em GO

A mulher relatou ter sido estuprada repetidamente, por várias horas. E além disso, disse que apanhou bastante, "teve seus cabelos puxados e levou tapas no rosto".

O homem tem 31 inquéritos policiais em Goiás e no Distrito Federal. A Polícia Civil informou que no ano passado ele já havia sido investigado pelo crime de estupro, este na Região Administrativa do Paranoá (DF). Ele também já foi alvo de investigação por crimes como furto, roubo, estelionato, lesão corporal e tentativa de homicídio.