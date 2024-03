Polícia de GO diz ter matado cinco suspeitos após tentativa de chacina

A Polícia Militar confirmou a morte de cinco suspeitos em confronto, neste sábado (2), após suposta tentativa de chacina provocada por disputa entre duas facções rivais, ocorrida em Goiânia (GO).

O que aconteceu

Segundo a corporação, agentes do COD (Comando de Operações de Divisas) foram chamados após ataque a tiros ocorrido dentro do Setor Parque Santa Cruz, em Goiânia (GO).

Pela rua Leonardo da Vinci, no Setor Jardim da Luz, as equipes avistaram um veículo com características semelhantes às que haviam sido informadas anteriormente.