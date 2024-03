Futebol de areia e beach tennis: festival cria 9 'praias' grátis em SP

A Prefeitura de São Paulo montou "praias" em pelo menos nove pontos da capital paulista para a realização de um festival, com programação esportiva e de entretenimento gratuita.

O que aconteceu

A cidade promove o 2° Festival Verão Praia São Paulo, das 9h às 17, durante oito finais de semana consecutivos. O evento vai do dia 2/2 até 24/3.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na hora e nos locais do festival (Centros esportivos e Parque Praia do Sol).