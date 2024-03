Garoto gasta R$ 10 mil do pai 'para comprar figurinha' e é apreendido em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais apreendeu um garoto de 15 anos que, sem autorização, usou R$ 10 mil de seu pai para, segundo o jovem, "comprar figurinhas".

O que aconteceu

Adolescente usou celular do pai para fazer transferências sem sua autorização. De acordo com a polícia, o jovem movimentou o dinheiro por meio de um app de banco instalado no aparelho.

Garoto era investigado por atos infracionais análogos a furto, invasão de dispositivo eletrônico e estelionato. Ele foi apreendido na manhã da última quinta (29), durante o horário de aula, em uma escola do bairro Cidade Nova, em Belo Horizonte.