Ônibus de turismo tomba e duas pessoas morrem na BR-116, em Pelotas

Duas mulheres morreram e outras 40 pessoas tiveram ferimentos em um acidente com um ônibus de turismo na BR-116 na madrugada deste domingo (3), em Pelotas, no Rio Grande do Sul (RS).

O que aconteceu

O ônibus de turismo saiu de Santa Vitória do Palmar e tinha como destino Caxias do Sul. O veículo saiu da pista e tombou na altura do km 497. O acidente aconteceu 2h26.

O motorista tentou desviar de uma moto, que seguia na contramão da rodovia com o farol desligado, segundo a Ecosul.