Vídeo: PM é preso suspeito de matar outro policial após briga em bar de GO

Um policial militar da reserva do Distrito Federal foi preso em flagrante, no sábado (2), suspeito de matar outro agente, de Goiás, durante uma briga em um bar na cidade de Novo Gama (GO).

O que aconteceu

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver uma confusão generalizada envolvendo diversas pessoas. Num momento, o policial da reserva, de 53 anos, que está de camiseta vermelha, se envolve na briga e segura o outro policial.

O policial de Goiás, 30, e outro homem tentam agredir o policial do DF, que aparece segurando uma arma. Depois, o vídeo mostra a vítima caída ao chão.