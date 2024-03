'Sorte que não foi uma criança', diz vereador mordido por burro no Paraná

Burro mordeu vítima na altura do tórax. "Ele avançou, me mordeu e, antes de me soltar, ainda puxou", explicou Vicente. De acordo com o vereador, após o ataque, seus músculos arderam por volta de 2 horas.

"Ficou o susto e o aprendizado", disse Vicente nas redes sociais. Ele tomou vacina contra raiva ontem mesmo e passa bem. Segundo o vereador, o animal não foi culpado pelo ataque e o dano teria sido maior caso a vítima fosse uma criança ou um idoso.

O caso foi registrado junto à Polícia Militar. Uma equipe de saúde do município deve monitorar o burro em relação a eventuais doenças nos próximos dias.