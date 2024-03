PM que atirou em entregador no RJ alega legítima defesa; vítima está na UTI

Em nota, a Corregedoria da Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que foi instaurado um processo para apurar as circunstâncias do caso. Não foi informado se o agente será afastado de suas funções durante as investigações. O crime é investigado pelo 28º DP de Campinho.

O UOL não conseguiu localizar o agente e sua defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Vítima está internada na UTI

Nilton Ramon está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Municipal Salgado Filho, zona norte do Rio. Ele foi atingido por um tiro na artéria femoral e passou por duas cirurgias. Um tio dele, que não quis se identificar, disse que o jovem já abriu os olhos e conversou com familiares.

De acordo com o tio, o projétil atravessou a perna do entregador. "Ele fez todos os procedimentos, graças a Deus está falando, abriu os olhos e falou chamando pela minha filha. Deu um sorriso para minha esposa, que é quem está acompanhando os procedimentos", contou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o estado de saúde do entregador ainda é grave. Devido o tiro, ele precisou reconstruir a artéria, que ficou destruída.