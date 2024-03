Entregador é baleado após PM se recusar a buscar pedido em portaria no Rio

Em seguida, o jovem diz estar sendo ameaçado pelo policial. "Ele está tentando me agredir. Mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", falou.

O agente rebate o entregador e diz que ele teria sido mal-educado com sua esposa. "Trabalhador o caralh*. Minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no seu c*. Seja educado. Não se propõe a fazer entrega? Então seja educado. Minha mulher tem 42 anos e te respondeu na maior educação".

Posteriormente, é possível ver Nilton caído no chão, ensanguentado, baleado na perna. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e internado em estado grave no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. O UOL procurou a Secretaria de Saúde para saber qual o quadro clínico dele, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, o texto será atualizado.

O policial se apresentou na delegacia, prestou depoimento no 32º DP de Taquara e foi liberado em seguida. Ele alegou ter agido em legítima defesa. Não foi informado se ele teve a arma apreendida. O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Em nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria abriu um procedimento para averiguar as circunstâncias do fato e que ocorrência está em andamento.

Como o PM não teve a identidade revelada, o UOL não conseguiu localizá-lo para pedir um posicionamento. A reportagem também procurou o iFood, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.