Homem nu mata enteado a facadas no interior de São Paulo

Um homem de 61 anos foi preso após matar o próprio enteado, de 33, a facadas em Assis (SP).

O que aconteceu

O caso foi registrado no bairro Parque São Nicolau na tarde da terça-feira (5). A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Câmeras de segurança gravaram a movimentação do suspeito. Nas imagens, é possível ver que ele está com uma toalha enrolada no corpo enquanto discute com a vítima.