Queda de avião matou 10 pessoas em Gramado: o que se sabe sobre o acidente

Duas das 17 pessoas feridas em solo com a queda do avião estão em estado grave devido às queimaduras causadas pelo acidente. Cinco dos feridos em solo já tiveram alta hospitalar.

Uma pousada atingida pelos destroços corre risco de desabar. Há rachadura do teto ao chão e a estrutura está comprometida. Hóspedes e funcionários foram retirados do local logo após o acidente. Moradores do entorno também foram retirados do local. Mas não há risco de explosão, segundo o Corpo de Bombeiros.

Acidente suspendeu o Natal Luz de Gramado. Programação é uma das mais tradicionais da Serra Gaúcha e atrai turistas de todo país. Decisão ocorreu pelo impacto na população devido ao acidente, segundo informou o governador Eduardo Leite (PSDB) em coletiva neste domingo.

Vídeo mostra explosão no momento da queda da aeronave. Outras imagens registraram o momento do embarque dos tripulantes do avião de pequeno porte. Eles pertenciam à família de Galeazzi e se deslocariam para Jundiaí (SP).